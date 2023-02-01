Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kendi evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 32. dakikada Abdülkerim Bardakçı , 60 ve 83. dakikalarda İcardi attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 11 maça çıkarmış oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 51'e çıkartırken, Hatayspor 14 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Trabzonspor'u konuk ederken, Ümraniyespor evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

7. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluşan Onur Ayık’ın sol çaprazdan ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera iki hamlede kontrol etti.