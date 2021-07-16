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Galatasaray'a PSV maçı öncesi şok haber: Lisansı çıkarılamadı

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı.

Haber Merkezi İHA
Galatasaraya PSV maçı öncesi şok haber: Lisansı çıkarılamadı
Oğulcan Çağlayan Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında gol atmıştı.

Geçen sezon Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan’ın transferi ile ilgili dava devam ederken, TFF’den sarı-kırmızılı takım için kötü haber geldi.

Lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları PSV müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA’ya gönderdiği listede yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz yer alırken Oğulcan Çağlayan’ın ismi ise bulunmuyor.

Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol attı.
Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol attı.

Lisans çıkarmama talebi uygun görüldü

TFF’nin Oğulcan’ın lisansını çıkarmama sebebi ise Çaykur Rizespor’un usulsüz transfer sebebiyle yaptığı başvuru. Rizespor’un ilk başvurusunun ardından TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Galatasaray’ın Rizespor’a 1 milyon 200 bin euro ödemesine hükmederken, sarı-kırmızılılar da bu kararı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Son olarak Rize temsilcisi TFF’ye Galatasaray’a transfer yasağı ve Oğulcan Çağlayan’ın lisansının vize edilmemesi talebinde bulundu ve TFF bu talebi uygun görerek, genç oyuncunun lisansını çıkarmadı.

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Oğulcan Çağlayan (@ogulcancaglayan96)'in paylaştığı bir gönderi

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