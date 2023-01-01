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Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı.
Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın katılımıyla tam kadro halinde idman yaptı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.