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Spor
Galatasaray Antalyaspor hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
14:56 . 19/01/2023 Thursday
AA
Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı.

Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı.

Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.


Takımla çalıştılar

Galatasaray, tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın katılımıyla tam kadro halinde idman yaptı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



#Galatasaray
#Antalyaspor
#Kazımcan
#Ross
#Yusuf Demir
1 saat önce
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Galatasaray Antalyaspor hazırlıklarına devam etti
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