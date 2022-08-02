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Galatasaray'da Ayraç Kara ile yollar resmen ayrıldı

Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun mevcut alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Ayraç Kara ile yollar resmen ayrıldı
Ayraç Kara sadece 12 maçta Galatasaray forması giymişti.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, kadroya katılacak oyuncular kadar takımdan gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takımda Aytaç Kara ile yollar resmen ayrıldı.

Alacaklarından vazgeçti

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir" ifadeleri kullandı.

  • 1 Temmuz 2021 yılında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç Kara, daha sonra Göztepe'ye kiralanmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun yeniden İzmir ekibi ile anlaşabileceği iddia edildi.
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