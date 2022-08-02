Galatasaray'da Ayraç Kara ile yollar resmen ayrıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, kadroya katılacak oyuncular kadar takımdan gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takımda Aytaç Kara ile yollar resmen ayrıldı.
Alacaklarından vazgeçti
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir" ifadeleri kullandı.
- 1 Temmuz 2021 yılında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç Kara, daha sonra Göztepe'ye kiralanmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun yeniden İzmir ekibi ile anlaşabileceği iddia edildi.
Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. pic.twitter.com/Z1bEJKlNCc
Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. pic.twitter.com/Z1bEJKlNCc— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2022