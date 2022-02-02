Spor Galatasarayda Burak Elmas talimatı verdi Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da Burak Elmas talimatı verdi: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz’ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti. Kulüpte bu konudaki yetkililere direktif verilirken, kulübün haklarını çiğnemeye kalkacak genç oyuncuların sert şekilde uyarılması ve Antalya kampındaki Bartuğ Elmaz’ın kadro dışı bırakılması talimatı verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Galatasarayda Burak Elmas talimatı verdi: Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı​
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray'da Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı. Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın kurmaylarına “Artık Galatasaray’ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin” dediği öğrenildi.

Altyapı revizyonu

Galatasaray’da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray’ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.

  • Sarı-kırmızılı kulüpte, daha önce Mustafa Kapı da menajerlerin organizasyonuyla kulübün iradesine rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştu. Lille’de varlık gösteremeyen genç oyuncu, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor’un yolunu tutmuştu.

Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile anlaştı
SPOR
Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile anlaştı


Üç aylar başladı

Üç aylar başladı

​İlk kandil perşembe akşamı idrak edilecek.
Yüzde 50 düşüş bekleniyor

Yüzde 50 düşüş bekleniyor

​İkinci el otomobil fiyatları için tarih verildi.
Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Cinayetten önce cep telefonuna yazdığı not ortaya çıktı

​İstanbul'daki dev film platosu için geri sayım başladı.

​Harekete geçildi: Faydaları saymakla bitmiyor.

​CHP'li belediyelerden ilgi göremeyen İYİ Partililer seslerini yükseltmeye başladı.

Evini dönüştüreceklere verilen destekte limitler artırıldı.

​Detayları belli oldu, işte madde madde ayrıntılar...

​Helikopterler havalandı polisler harekete geçti.

​İş makinesi ile arama yapılırken polis nöbet tuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.