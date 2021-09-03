Spor Galatasarayda Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, sözleşmesini uzattığı Emre Akbaba ile yollarını ayırıyor. Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen orta saha oyuncusunun yeni takımı belli olmak üzere.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Emre Akbaba ile önceki günlerde 2023 yılına kadar sözleşme uzatılmıştı.

Galatasaray'ın sezon sonunda kontratını uzattığı Emre Akbaba, bir türlü beklenilen performansı gösteremedi. Akbaba, forma şansı bulamadığı sarı kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen oyuncunun eski kulübü Alanyaspor'la görüşmede bulunduğu ve transferin bitme aşamasına geldiği öğrenildi.

Ayrılan oyuncularının yerini doldurmak isteyen Akdeniz ekibinin Emre Akbaba ile 1 yıllık kiralık anlaşması yapacağı belirtildi.

  • Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla çıktığı 73 resmi maçta 14 gol attı 8 de asist yapabildi.

UEFA'ya liste verildi: Marcao döndü, 5 isim dışarıda kaldı
SPOR
UEFA'ya liste verildi: Marcao döndü, 5 isim dışarıda kaldı

Galatasaray'da 10 numara sahibini bekliyor: Fatih Terim formayı ona verecek
SPOR
Galatasaray'da 10 numara sahibini bekliyor: Fatih Terim formayı ona verecek

Abone Ol Google News
KVKKdan WhatsAppa ceza

KVKK'dan WhatsApp'a ceza

​1 milyon 950 bin TL ödeyecek.
Canınız sağolsun

Canınız sağolsun

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkacağız.
CHPli başkanın hayal kırıklığı: Heykel açılışına kimse gitmeyince töreni erteledi

​Yeni Şafak bölgeden bildiriyor.

3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Sorumlu düzeydeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.