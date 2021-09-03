Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor Galatasaray, sözleşmesini uzattığı Emre Akbaba ile yollarını ayırıyor. Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen orta saha oyuncusunun yeni takımı belli olmak üzere.

Haber Merkezi 03 Eylül 2021, 21:05 Son Güncelleme: 03 Eylül 2021, 21:14 Yeni Şafak