Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın sezon sonunda kontratını uzattığı Emre Akbaba, bir türlü beklenilen performansı gösteremedi. Akbaba, forma şansı bulamadığı sarı kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen oyuncunun eski kulübü Alanyaspor'la görüşmede bulunduğu ve transferin bitme aşamasına geldiği öğrenildi.
Ayrılan oyuncularının yerini doldurmak isteyen Akdeniz ekibinin Emre Akbaba ile 1 yıllık kiralık anlaşması yapacağı belirtildi.
- Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla çıktığı 73 resmi maçta 14 gol attı 8 de asist yapabildi.