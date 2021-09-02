Galatasaray'da 10 numara sahibini bekliyor: Fatih Terim formayı ona verecek

Galatasaray yönetimi Gedson Fernandes transferi için yoğun bir çaba içerisinde. Sarı kırmızılıların tüm profesyonelleri Portekizli futbolcunun transfer süreciyle ilgili olumlu bir gelişme olması halinde hızlı hareket edebilmek adına bütün hazırlıkları yapmış vaziyette.

Bugün bazı basın organlarında Gedson Fernandes'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda olduğu haberleri yer aldı. Ancak Portekiz basını, Benfica'nın henüz kadrosunu UEFA'ya teslim etmediğini ve Fernandes'in ayrılık ihtimalinin devam ettiğini bildirdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in yaz transfer dönemi başından bu yana en çok istediği futbolcuların başında yer alan Gedson Fernandes'in sarı kırmızılılara transferi gerçekleşirse 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'ın formalarının satıldığı GS Store, sosyal medya hesabından 10 numara iması içeren bir forma paylaşımı gerçekleştirdi. Bu paylaşımın yapılacak 10 numara transferini işaret ettiği belirtildi.

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