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Galatasaray'da 10 numara sahibini bekliyor: Fatih Terim formayı ona verecek

Galatasaray'da UEFA listesine bildirilecek kadro öncesinde yoğun bir çalışma var. Sarı kırmızılılar orta saha bölgesine alacağı futbolcu için Benfica'dan gelecek haberi bekliyor. Fatih Terim'in 10 numaralı formayı vermeye hazırlandığı Gedson Fernandes'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmaması halinde takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda 10 numara sahibini bekliyor: Fatih Terim formayı ona verecek
Fatih Terim, Galatasaray'ın 10 numaralı formasını yeni yapılacak transfere vermeyi planlıyor.

Galatasaray yönetimi Gedson Fernandes transferi için yoğun bir çaba içerisinde. Sarı kırmızılıların tüm profesyonelleri Portekizli futbolcunun transfer süreciyle ilgili olumlu bir gelişme olması halinde hızlı hareket edebilmek adına bütün hazırlıkları yapmış vaziyette.

Bugün bazı basın organlarında Gedson Fernandes'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda olduğu haberleri yer aldı. Ancak Portekiz basını, Benfica'nın henüz kadrosunu UEFA'ya teslim etmediğini ve Fernandes'in ayrılık ihtimalinin devam ettiğini bildirdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in yaz transfer dönemi başından bu yana en çok istediği futbolcuların başında yer alan Gedson Fernandes'in sarı kırmızılılara transferi gerçekleşirse 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'ın formalarının satıldığı GS Store, sosyal medya hesabından 10 numara iması içeren bir forma paylaşımı gerçekleştirdi. Bu paylaşımın yapılacak 10 numara transferini işaret ettiği belirtildi.

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