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Galatasaray'da Fatih Terim çare üretemiyor

Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor deplasmanında ağır bir yenilgi alan Galatasaray, düşüşün önüne geçemiyor. Cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan Fatih Terim ise son maçlarda çıkardığı 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştiri oklarının hedefinde oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Fatih Terim çare üretemiyor
Galatasaray ligde 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Hatayspor deplasmanında farklı yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, eksik oyuncuların yokluğunda sergilenen etkisiz futbol, sarı- kırmızılıları kalan haftalar için umutsuz bir havaya bürüdü. Teknik direktör Fatih Terim’in, takımda Ankaragücü mağlubiyetiyle başlayan düşüşün önüne geçemediği görüldü.

Taylan yedek kaldı

Son 2 haftada takımı Florya’da çalıştıran, milli futbolcuların yokluğu nedeniyle her zamankinden daha çok ilgilenip antrenman metotlarını belirleyen Terim, oyuncularla birebir ilgilense de motivasyonu sağlayamadı. Tecrübeli teknik adamın, geride kalan haftaların bazılarında Taylan’ı birçok maçta yedek bırakması, Mustafa Muhammed’in formdayken Falcao’nun ilk 11’e girmesiyle çift forvete dönmesi ve Mısırlı forvetin etkinliğinin azalması dikkat çeken önemli detaylar.

Formsuz oyuncular tercih ediliyor

Terim’in ayrıca; Onyekuru, Saracchi ve Gedson Fernandes’i formsuz olmalarına rağmen ısrarla oynatması tartışılan diğer nokta. Marcao ve Luyindama’nın yokluğunda asıl mevkisi stoper olan Ozornwafor’un Hatay karşısında yedek kalması, yerine Fernandes’in bu mevkide görevlendirilmesi de eleştiri oklarını Terim’e yöneltti.

  • Maçları çeviremiyor
  • Son 5 maçta 11 puan kaybeden Galatasaray’ın etkisiz futbolunun yanı sıra oyuncuların konsantrasyon kaybı, yaşanan düşüşteki diğer önemli etkenlerden biri. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk golü yiyip geriye düştüğü maçlarda öne geçememenin sıkıntısını çok hissetti. Galatasaray, yenik duruma düştüğü Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarını kazanamadı.

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