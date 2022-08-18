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Galatasaray'da yeni transfer sakatlandı

Galatasaray, yeni transfer Fredrik Midtsjö’nün sol arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Fredrik Midtsjö sakatlandı: Midtsjö kaç hafta oynayamayacak?
Fredrik Midtsjö

Galatasaray, yeni transfer Fredrik Midtsjö’nün sol arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö’nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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