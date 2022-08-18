Galatasaray'da yeni transfer sakatlandı

Galatasaray, yeni transfer Fredrik Midtsjö’nün sol arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö’nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Antrenman Raporu | 18 Ağustos Perşembe
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Antrenman Raporu | 18 Ağustos Perşembe