Galatasaray'da yeni transfer sakatlandı

Galatasaray, yeni transfer Fredrik Midtsjö’nün sol arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö’nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.