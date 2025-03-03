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Galatasaray'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi

14:113/03/2025, Pazartesi
AA
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İdman Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
İdman Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında dün Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Alanyaspor mücadelesinin ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Yarın izin yapacak Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına 5 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Alanyaspor

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