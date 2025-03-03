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Galatasaray'da 'istifa' görüşmeleri başladı: Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu?

Galatasaray'da 'istifa' görüşmeleri başladı: Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu?

Haber Merkezi
11:183/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kaldı. Bu karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik istifa protestoları vardı. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu.

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesiyle birlikte puan farkı da 4'e düştü.

Bu karşılaşma sonrasında Galatasaraylı taraftarların, teknik direktör Okan Buruk'a yönelik protestoları vardı.

Sosyal medya üzerinden taraftarlar, özellikle Cuesta'nın oyuna girmesinden dolayı teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti.

Sporx'in derlediği habere göre; gazeteci Gökhan Dinç, Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk ile masaya oturduğunu söyledi.

Dinç, yönetiminin, Buruk'un arkasında olduğunu ve sosyal medyadaki 'istifa' çağrılarına kulak asmaması gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Galatasaray'ın bu istifa söylemlerini azaltmak için hafta içinde birtakım hamleler yapacağı iddia edildi.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Kasımpaşa

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