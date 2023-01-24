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Spor

Galatasaray'da ayrılık haftası

Evinde Antalyaspor'u yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkaran ve liderliğini perçinleyen Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, takımdan göndermeyi düşündüğü Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la bu hafta masaya oturacak. Yusuf Demir'in de kiralanması gündemde.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:53 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Haris Seferovic'in performansı tartışma çıkartmıştı.

Haris Seferovic'in performansı tartışma çıkartmıştı.

Süper Lig'in ikinci yarısına 2-l'lik Antalyaspor galibiyetiyle başlayarak puanım 45'e yükselten ve zirvedeki yerini perçinleyen Galatasaray, transferde önemli bir haftaya girdi. Takviye konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda bu hafta takımdan ayrılacak futbolcular konusunda da gelişmeler yaşanması bekleniyor.


Bu hafta görüşme yapacak

Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonlu olarak 1 milyon Euro karşılığında kiralanan ancak beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic ile yine istikrarsız bir görüntü çizen Patrick van Aanholt'la bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi. Daha önce PAOK, Seferovic'e talip olmuş ancak Yunan ekibi 2.7 milyon Euro'luk maaşını ödeyemeyeceğini bildirmişti. Süper Lig'den Başakşehir ve Antalyaspor'un da ilgilendiği İsviçreli golcünün, İstanbul'da kalmak istediği bu nedenle hafta içinde Başakşehir ile el sıkışabileceği öğrenildi.


Mata ve Ross'a talip var

Galatasaray yönetimi Patrick van Aanholt'la da sözleşmeyi feshetmenin yollarını arayacak. Hollandalı sol bekle Kasımpaşa'nın ilgilendiği öğrenildi. Bu iki futbolcunun yanı sıra bu sezon yeterli forma şansı bulamayan Juan Mata ve Mathias Ross'da da ayrılık gündeme geldi. Süper Lig takımlarından teklifler gelen iki futbolcu konusunda ise teknik direktör Okan Buruk karar verecek.


Yusuf'a takım aranıyor

6 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir'in de kiralanması düşünülüyor. Yönetim, genç oyuncuyu forma giyebileceği ve tecrübe kazanabileceği bir takıma göndermek istiyor. Ümraniyespor'un talip olduğu Yusuf'un buna sıcak bakmadığı, ancak bir-iki kulüple daha görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, santrfor ve sol bek mevkiisinde yoğunluk olduğunu dile getirmiş "Bu mevkiilerle ilgili bir düşüncemiz olacak" diyerek olası ayrılıkların yaşanacağı imasında bulunmuştu.





#Galatasaray
#Seferovic
#Van Aanholt
11 dakika önce
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Galatasaray'da ayrılık haftası
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