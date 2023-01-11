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Fernando Muslera: "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"

Derbide Fenerbahçe'nin mağlup edilmesi sonrası Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik" diyen 36 yaşındaki futbolcu, Ahmet Çalık'ı da unutmadı. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda kaptan Muslera konuştu: Fenerbahçeyi iyi analiz ettik
Muslera, Galatasaray kariyerinde 438 maça çıkarken, 152 maçta kalesinde gol görmedi.

Galatasaray'da derbi zaferinin ardından yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılarda Hatayspor maçının hazırlığı sürerken, kaptan Muslera açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın ailesine baş sağlığı dileyerek başlaya tecrübeli kaleci, "Ahmet Çalık'ın çok sevdiği bir arkadaşımdı. Gidişi bizi çok üzdü. Onu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"İyi analiz ettik"

Fenerbahçe galibiyetini de değerlendiren Muslera, "Derbiye çok çalıştık. Eksiklerimizin üzerine gittik. Güzel bir sonuç aldık. Bunun için mutluyuz. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0, onlar da iyi mücadele etti. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet. Bütün takımları kıymet biçmek gerekiyor. Türkiye'de bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, Hatayspor kolay gibi bir şey yok. Hatayspor maçı daha zor geçecek. Derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız" dedi.

"Türkiyenin en iyilerinden"

Uruguaylı kaleci, Abdülkerim Bardakçı'nın performansı ve Muslera karşılaştırmasıyla alakalı soruya, "Konyaspor'da çok iyi sezon geçirdi. Türkiye'deki en iyi stoperlerden. Marcao da çok iyi oynadı ve şu an İspanya'da. Çok karşılaştırmaya gerek yok. İkisi de kaliteli oyuncu" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk konusuna da değinen Muslera, "Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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