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Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması: Kopma ve yırtık tespit edildi

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bu mücadele sakatlanan Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş'ın MR sonucu belli oldu. Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için yapılan açıklamada sol ayak bileği dış yan bağlarında kopma olduğu belirtildi. Peki Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş, yeşil sahalara ne zaman geri dönecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Kazımcan Karataş sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
Kazımcan Karataş, karşılaşma sonrasında stadyumdan bu şekilde ayrılmıştı.

Süper Lig'n 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı. Karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlanan Kazımcan Karataş, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kazımcan Karataş'ta kopma ve yırtık tespit edildi

19 yaşındaki oyuncunun çekilen MR'ının sonucunda, sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıklandı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazımcan Karataş’ın yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'da Kazımcan Karataş sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

  • Sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilen Kazımcan Karataş'ın, minimum 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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