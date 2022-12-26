Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması: Kopma ve yırtık tespit edildi Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bu mücadele sakatlanan Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş'ın MR sonucu belli oldu. Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için yapılan açıklamada sol ayak bileği dış yan bağlarında kopma olduğu belirtildi. Peki Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş, yeşil sahalara ne zaman geri dönecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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