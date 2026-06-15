Galatasaray'da Mauro Icardi ayrılığı

Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken, yıldız futbolcu Mauro Icardi ile yönetim arasındaki görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, taraflar arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşandığını öne sürdü.

Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre Mauro Icardi, menajeri aracılığıyla bir kez daha ilk 11 ve forma süresi konusunda garanti talebinde bulundu. Bu isteğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, net bir yanıtla karşılık verdi.

Özbek, "Bırak seni, hiçbir futbolcuya bu garantiyi veremem. Benim ya da senin istediğin değil, Galatasaray'ın istediği olur" ifadelerini kullandı.

Yaşanan görüşmenin ardından taraflar arasındaki ilişkinin ciddi şekilde zarar gördüğü belirtilirken, Ali Naci Küçük, "Icardi ile ipler koptu" değerlendirmesinde bulundu.

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2022-23 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak katılan, ardından bonservisi alınan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede kulüp tarihine adını yazdırdı. Arjantinli yıldız, çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asist üretirken 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.











