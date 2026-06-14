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Bir zamanlar Galatasaray'ı 4-2 yenmişlerdi! Şimdi tesislerinde inekler otluyor

Bir zamanlar Galatasaray'ı 4-2 yenmişlerdi! Şimdi tesislerinde inekler otluyor

16:0814/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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Bir zamanlar Süper Lig'de de mücadele veren, Galatasaray'ı 4-2 yenerek büyük başarılar elde eden Yimpaş Yozgatspor, tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Kulübün tesisleri bakımsız kalırken, hayvanların otlandığı mecra haline geldi.

Uzun yıllar 3. ve 2. Lig'de mücadele veren Yozgatspor, 1998/1999 sezonunda Yimpaş Holding bünyesine alınarak, ismi Yimpaş Yozgatspor olarak değiştirildi. 2000-2002 yılları arasında Süper Lig'de mücadele veren ve ikinci sezon sonunda küme düşen Yimpaş Yozgatspor, 2013/2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e düştü.


Bu ligde bir sezon oynandıktan sonra kapanan kırmızı siyahlıların, Yimpaş tarafından, 2000 yılında Fakıbeyli bölgesinde yaptırılan iki nizami futbol sahasından oluşan tesisleri de kaderine terk edildi. Yozgat'ta 1999 yılında ilk adımını atan Yimpaş Yozgatspor, önce Çamlık’ta bulunan Galata Çamlık Oteli yakınlarına çim futbol antrenman sahasının yapılmasını sağladı ardından 2000 yılında da Fakıbeyli köyü yakınlarında satın alınan 100 dönümlük alan üzerinde iki ayrı çim futbol sahası tesis ettirdi. Tesisin çim tohumu ise Hollanda’dan getirildi.

Tesislerinde hayvanlar otluyor


Yimpaş Yozgatspor'un mahalli lige düşüp, kapanmasının ardından 100 dönümlük alan üzerinde kurulan antrenman sahaları kaderine terk edildi. Anka'da yer alan habere göre şu günlerde çimler yeniden boy gösterince, tesisin bulunduğu bölgedeki köylerde beslenilen hayvanların otlağı haline geldi. 

Yozgat yerel amatör liginde mücadelesini sürdüren Yozgatspor 1959 FK kulübü, sürülerek tarlaya dönüşen antrenman tesislerini yeniden kullanıma açılabilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yimpaş Yozgatspor’un Süper Lig'de, 1. Lig'de mücadele ettiği dönemlerde antrenman ve hazırlık maçlarını yaptığı sahaların yeniden aktif hale gelmesi için 2023 yılında başlatılan çalışmalar, Yimpaş Holding’den kaynaklı yasal sorunlar nedeniyle yarıda kaldı. Futbol sahalarında yetişen otlar ineklere yem olurken, soyunma odaları da tahrip oldu.



#Futbol
#Galatasaray
#Yimpaş Yozgatspor
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