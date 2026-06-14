Bir zamanlar Galatasaray'ı 4-2 yenmişlerdi! Şimdi tesislerinde inekler otluyor

Bu ligde bir sezon oynandıktan sonra kapanan kırmızı siyahlıların, Yimpaş tarafından, 2000 yılında Fakıbeyli bölgesinde yaptırılan iki nizami futbol sahasından oluşan tesisleri de kaderine terk edildi. Yozgat'ta 1999 yılında ilk adımını atan Yimpaş Yozgatspor, önce Çamlık’ta bulunan Galata Çamlık Oteli yakınlarına çim futbol antrenman sahasının yapılmasını sağladı ardından 2000 yılında da Fakıbeyli köyü yakınlarında satın alınan 100 dönümlük alan üzerinde iki ayrı çim futbol sahası tesis ettirdi. Tesisin çim tohumu ise Hollanda’dan getirildi.