Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Galatasaray'dan erkek voleybola takviye: Milli oyuncuyu kadrosuna kattı

Galatasaray'dan erkek voleybola takviye: Milli oyuncuyu kadrosuna kattı

22:4427/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Faik Samed Güneş
Faik Samed Güneş

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 32 yaşındaki milli oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı. Faik Samed Güneş, kariyerinde daha önce Halkbank, Maliye Milli Piyango ve Ziraat Bankkart takımlarında forma giydi.

SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 32 yaşındaki milli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Faik Samed Güneş, kariyerinde daha önce Halkbank, Maliye Milli Piyango ve Ziraat Bankkart takımlarında forma giydi.




#Galatasaray HDI Sigorta
#Faik Samed Güneş
#Efeler Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri