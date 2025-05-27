Galatasaray'dan erkek voleybola takviye: Milli oyuncuyu kadrosuna kattı

Faik Samed Güneş
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 32 yaşındaki milli oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı. Faik Samed Güneş, kariyerinde daha önce Halkbank, Maliye Milli Piyango ve Ziraat Bankkart takımlarında forma giydi.
SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 32 yaşındaki milli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Faik Samed Güneş, kariyerinde daha önce Halkbank, Maliye Milli Piyango ve Ziraat Bankkart takımlarında forma giydi.
#Galatasaray HDI Sigorta
#Faik Samed Güneş
#Efeler Ligi