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Filenin efeleri Hollanda'da hazırlık maçları oynayacak

Filenin efeleri Hollanda'da hazırlık maçları oynayacak

16:1723/05/2025, Cuma
AA
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Ay-yıldızlılar Milletler Ligi'ne hazırlanıyor.
Ay-yıldızlılar Milletler Ligi'ne hazırlanıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile iki karşılaşma yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, Hollanda'nın Ede ve Rotterdam kentlerindeki özel maçlarda sahaya çıkacak.


Ay-yıldızlılar ile Hollanda Milli Takımı arasındaki karşılaşmaların ilki, yarın TSİ 18.00'de, diğeri ise 25 Mayıs Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.


Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Pasörler:
Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazları:
Kaan Gürbüz, Adis Lagumdzija
Smaçörler:
Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular:
Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar:
Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu


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