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Türkiye Voleybol Federasyonuna dünya fair play ödülü

Türkiye Voleybol Federasyonuna dünya fair play ödülü

21:5220/05/2025, Salı
AA
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Türkiye Voleybol Federasyonuna dünya fair play ödülü
Türkiye Voleybol Federasyonuna dünya fair play ödülü

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Uluslararası Fair Play Komitesi tarafından ödüle layık görüldü.

TVF'den yapılan açıklamada, Dünya Fair Play Ödül Töreni'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:


"Uluslararası Fair Play Komitesi tarafından ödüle layık görülen Türkiye'deki tek spor federasyonu olarak tarih yazan Türkiye Voleybol Federasyonu, fair play'in özünü benimseyen vizyonu ve sporun centilmenlik ruhuna yaptığı eşsiz katkılar sayesinde uluslararası alanda fark yaratmayı başardı. Özellikle 'Beyaz kart' uygulaması ile fair play'in somut bir göstergesini oluşturan TVF, sporun yalnızca kazanmak değil, aynı zamanda fair play ruhunu yaşatmak olduğunu tüm dünyaya kanıtladı."


Ödülü federasyon adına teslim alan TVF Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Genel Sekreteri Meral Taşpınar'ın konuşmasında, hakemler, antrenörler, sporcular ve bu süreci destekleyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim ekibine teşekkür ettiği ifade edildi.


Taşpınar'ın ayrıca ödül töreninde "Yeşil kart" ve "Play kart" projelerini Uluslararası Fair Play Komitesi Başkanı Jeno Kamuti'ye tanıttığı kaydedildi.​​​​​​​

#Türkiye Voleybol Federasyonu
#Uluslararası Fair Play Komitesi
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