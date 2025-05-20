Türkiye Voleybol Federasyonuna dünya fair play ödülü

"Uluslararası Fair Play Komitesi tarafından ödüle layık görülen Türkiye'deki tek spor federasyonu olarak tarih yazan Türkiye Voleybol Federasyonu, fair play'in özünü benimseyen vizyonu ve sporun centilmenlik ruhuna yaptığı eşsiz katkılar sayesinde uluslararası alanda fark yaratmayı başardı. Özellikle 'Beyaz kart' uygulaması ile fair play'in somut bir göstergesini oluşturan TVF, sporun yalnızca kazanmak değil, aynı zamanda fair play ruhunu yaşatmak olduğunu tüm dünyaya kanıtladı."