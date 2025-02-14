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Galatasaray'dan flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunduk

Galatasaray'dan flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunduk

14:2714/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Süper Lig'de topladığı 57 puanla lider konumda bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'de topladığı 57 puanla lider konumda bulunuyor.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendilerini kulüp çalışanı olarak tanıtıp maddi menfaat elde etmeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray, kendilerini kulüp çalışanı olarak tanıtıp maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisini Kulübümüz çalışanı olarak tanıtıp, maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında, Kulübümüz tarafından 13.02.2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılan aramaların Kulübümüz ile irtibatı bulunmadığını bilgilerinize sunar, yapılan aramalara itibar edilmemesini hassasiyetle bildiririz." denildi.



#Galatasaray
#Sosyal Medya
#Süper Lig

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