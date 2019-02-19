Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Lizbon’a hareket edecek.Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 21.00’de Estadio do Sport Lisboa e Benfica’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica ile oynanacak mücadelenin kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti;

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."