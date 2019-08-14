Galatasaray'ın en çok yendiği ve yenildiği takım
SÜPER LİG

Galatasaray'ın en çok yendiği ve yenildiği takım

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galip geldiği takım Ankaragücü, en çok yenildiği takım ise Fenerbahçe oldu.

Haber Merkezi AA
Galatasaray'ın son hazırlık maçındaki 11'i

Galatasaray'ın son hazırlık maçındaki 11'i

Fotoğraf: Carlo Bressan / AA

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 61 sezonda Fenerbahçe ile 124 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (202) yine başkent ekibine attı.

En fazla golü (157) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 46 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.