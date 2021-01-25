Spor Galatasarayın İrfan Can çıkmazı Arada uçurum var
TRANSFER

Galatasaray'ın İrfan Can çıkmazı: Arada uçurum var

Galatasaray'a transfer olup olmayacağı yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için masadaki teklifler ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıları teklifi ile Başakşehir'in istekleri arasında ciddi farkların olduğu görüldü.

Haber Merkezi DHA
İrfan Can, turuncu-lacivertli formayla toplamda çıktığı 150 maçta, 19 gol atarken 16 da asist yaptı.
İrfan Can, turuncu-lacivertli formayla toplamda çıktığı 150 maçta, 19 gol atarken 16 da asist yaptı.

Geçtiğimiz günlerde görüşmek için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümaşdağ'a giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz milli futbolcu İrfan Can Kahevci'nin transferi için ilk görüşmeyi yapmıştı.

O günden bu yana bazı teklifler ve istekler revize edildi ama genel görüntü şöyle;

  • - Galatasaray, İrfan Can için 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve 'ya satılmazsa' nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.
  • - Galatasaray 3 gün sonra teklifi 5 milyon euroya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi.

Başakşehir Yönetimi ise 3 seçenek sundu;

  • - 10 milyon euro Emre Kılınç.
  • - 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay, ya da takassız ve paysız 14 milyon euro

Fenerbahçe iddiası

Başakşehir'in istekleri Galatasaray'ı çıkmaza sürüklerken Fenerbahçe'nin de İrfan Can için devreye gireceği iddia edildi. Sarı-Lacivertli yönetimin Mesut Özil transferine rağmen milli futbolcuyu Başakşehir'den isteyip istemeyeceği ve Galatasaray'a oranla daha cazip teklifler sunup sunmayacağı önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacak.

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