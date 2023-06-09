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Spor

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde guruplara kalabilmesi için 3 tur geçmesi gereken Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.

12:15 . 9/06/2023 Cuma
AA
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak.

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak.

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.


Bu turlarda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında en dikkati çeken takımlar; Çekya'dan Sparta Prag, Belçika'dan Antwerp, Norveç'ten Molde, Yunanistan'dan AEK, Moldova'dan Sheriff, Macaristan'dan Ferencvaros ve Azerbaycan'dan Karabağ.


Cim-Bom her turda seri başı olacak

Galatasaray, Devler Ligi ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek.


Sarı-kırmızılı ekip bu kategoride, son beş yıldaki performanslara göre belirlenen kulüp katsayı puanı sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda.


Bu sebeple Cim-Bom, yoluna devam etmesi durumunda üç turda da seri başı pozisyonunda yer alacak.


Galatasaray ayrıca katsayı puanında ilk 3'te yer alan ve kendisi gibi her turun kura çekimine seri başı girecek olan Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Kopenhag (Danimarka) ve Young Boys'la (İsviçre) da eşleşmeyecek.


İkinci ön eleme turundaki muhtemel rakipler

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuna 20 takım katılacak.


Galatasaray'la birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turunu geçen takımlardan oluşacak.


Buna göre Galatasaray'ın muhtemel 10 rakibi şöyle:

Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek).


Bu takımlar içinde Aris hariç tüm ekipler, birinci ön eleme turunda da sahne alacak.


Şayet bu takımlar ilk turda elenirse, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.


Bir başka deyişle Galatasaray, ikinci ön eleme turunda Aris ya da yukarıdaki 9 takımdan biri veya bu 9 takımı ilk turda eleyen ekiplerden biriyle eşleşecek.



Galatasaray'ın ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri


Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)

* Astana (Kazakistan)

* M.Haifa (İsrail)

* Zalgiris (Litvanya)

* HJK Helsinki (Finlandiya)

* F.Tallinn (Estonya)

* Shamrock (İrlanda)

* New Saints (Galler)

* O.Ljubljana (Slovenya)

* Z.Mostar (Bosna Hersek)


* İşaretli 9 takım, birinci ön eleme turunda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.



Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakipler

Üçüncü ön eleme turuna kalması halinde Galatasaray'ı 6 takım bekliyor.


Bu takımlardan 2'si şampiyonaya bu turdan katılacak olan Sparta Prag ve AEK.


Diğer 4 takım ise önceki turlardan gelecek Molde, Ludogorest (Bulgaristan), Sheriff ve BATE Borisov (Belarus).


Söz konusu 4 takımın bu turdan önce elenmesi halinde kendilerini elemeyi başaran takımlar, sarı-kırmızılı ekibin rakipleri arasında yer alacak.


Galatasaray'ın üçüncü eleme turundaki muhtemel rakipleri:


Sparta Prag (Çekya)

AEK (Yunanistan)

* Molde (Norveç)

* Sheriff (Moldova)

* Ludogorets (Bulgaristan)

* BATE Borisov (Belarus)


* İşaretli 4 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.



Play-off turunda muhtemel rakipler

Galatasaray gruplar öncesi son aşama olan play-off turuna adını yazdırması durumunda karşısında 4 muhtemel rakip yer alacak.


Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Cim-Bom'un direkt rakibi pozisyonunda.


Diğer 3 muhtemel rakipse daha önceki turları geçmeleri şartıyla Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya).


Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, sarı-kırmızılı ekibin karşısında yer alacak.


Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri

Antwerp (Belçika)

* Ferencvaros (Macaristan)

* Karabağ (Azerbaycan)

* S.Bratislava (Slovakya)


* İşaretli 3 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.


Ön eleme turlarında maç takvimi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.


Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.


Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.


Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.​​​​​​​




#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#UEFA
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