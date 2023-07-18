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Spor

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

19:56 . 18/07/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşti

Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşti

rendyol Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda katılacak. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.


Sarı kırmızılıların rakibi belli oldu. Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesininde gülen taraf Zalgiris oldu. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi rakibini deplasmanda 2-1 yendi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2. ön eleme turundan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, Zalgiris ile 26 Temmuz Çarşamba günü LFF Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı ise 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.


Zalgiris'i tanıyalım

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris Vilnius 1947 yılında kuruldu.


10 lig şampiyonluğu var

Tarihinde 10 Litvanya Ligi şampiyonluğu, 14 Litvanya Kupası ve 8 Litvanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Zalgiris, bu sezon 22 haftası geride kalan Litvanya A Ligi'nde 49 puanla 2. sırada yer alıyor.


2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı gösteren Zalgiris, UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı oldu.

#Galatasaray
#Zalgiris
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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