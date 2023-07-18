Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Sarı kırmızılıların rakibi belli oldu. Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesininde gülen taraf Zalgiris oldu. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi rakibini deplasmanda 2-1 yendi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.