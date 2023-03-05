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Spor

Galatasaraylı futbolculardan bağış amaçlı futbol turnuvasına destek

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira, bağış amaçlı düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasında sporcularla buluştu.

15:43 . 5/03/2023 Pazar
AA
Galatasaraylı futbolcular turnuvaya destek verdi

Galatasaraylı futbolcular turnuvaya destek verdi

Galatasaray'da takımın golcü oyuncusu Gomis, İspanyol yıldız Mata ve Portekizli orta saha Oliveira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde genç futbolcularla bir araya geldi.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler için bağış toplama amacıyla düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla buluşan 3 futbolcu, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirip, bağış etkinliğine destek verdiler.


Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Futbolcularımız Bafétimbi Gomis, Juan Mata ve Sérgio Oliveira, bağış toplama amacıyla düzenlenen Biz Beraberiz Futbol Turnuvası’na katılan İstanbul’daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularımızla bir araya geldi."



#Galatasaray
#Juan Mata
#Sergio Oliveira
#Bafetimbi Gomis
1 saat önce
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Galatasaraylı futbolculardan bağış amaçlı futbol turnuvasına destek
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