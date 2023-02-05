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Spor

Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran sosyal medya takibi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nicolò Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların transfer gündeminde birinci sırada yer alan oyuncu ile Lucas Torreira'nın Instagram'dan takipleşmesi taraftarları heyecanlandırdı.

16:19 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nicolo Zanniolo - Roma

Nicolo Zanniolo - Roma

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nicolo Zanniolo, sosyal medyada sarı kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile takipleşti. İki kulüp arasında yaşanan görüşmeler sürerken yaşanan bu gelişme sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda oyuncunun Galatasaray'da oynamayı kabul ettiğini açıkladı. Romano, Twitter hesabından Galatasaray'ın transfer için formül aradığını aktardı.

Nicolo Zanniolo, Roma formasıyla çıktığı 128 maçta 24 gol attı 18 de asist yapma başarısı gösterdi.


Roma'da kadro dışı kalan oyuncunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
#Galatasaray
#Zanniolo
#Roma
29 dakika önce
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Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran sosyal medya takibi
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