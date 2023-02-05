Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran sosyal medya takibi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nicolo Zanniolo, sosyal medyada sarı kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile takipleşti. İki kulüp arasında yaşanan görüşmeler sürerken yaşanan bu gelişme sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda oyuncunun Galatasaray'da oynamayı kabul ettiğini açıkladı. Romano, Twitter hesabından Galatasaray'ın transfer için formül aradığını aktardı.