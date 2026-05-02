Galatasaraylılar Samsunspor maçında biletini kesti: "Ağlata ağlata göndereceğiz"

Süper Lig’de şampiyonluk için kritik bir viraja giren Galatasaray, 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakaladığı haftada Samsunspor deplasmanında büyük bir sarsıntı yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekip skoru 2-1’e getirdi. Mücadelenin kırılma anı ise 63. dakikada yaşandı. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, yaptığı kritik hata sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Pozisyonun gelişiminde Victor Osimhen’in hatalı geri pası sonrası Marius Mouandilmadji bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rakibinden sıyrılmak isteyen Mouandilmadji’yi durdurmak isteyen Günay Güvenç, ceza sahası dışında topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Coşkunses tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu kararın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Daha önce Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyet sonrası gözyaşlarını tutamayan tecrübeli kaleciye yönelik eleştiriler bu maçta da sürdü. Tribünlerden yükselen sert tepkiler dikkat çekerken, bir taraftarın “Seni ağlata ağlata göndereceğiz” sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.