Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylılar Samsunspor maçında biletini kesti: "Ağlata ağlata göndereceğiz"

Galatasaraylılar Samsunspor maçında biletini kesti: "Ağlata ağlata göndereceğiz"

21:422/05/2026, Cumartesi
G: 2/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray
Galatasaray

Şampiyonluk maçında Samsunspor deplasmanında büyük darbe alan Galatasaray’da Günay Güvenç’in gördüğü kırmızı kart ve taraftar tepkisi geceye damga vurdu.

Süper Lig’de şampiyonluk için kritik bir viraja giren Galatasaray, 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakaladığı haftada Samsunspor deplasmanında büyük bir sarsıntı yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekip skoru 2-1’e getirdi. Mücadelenin kırılma anı ise 63. dakikada yaşandı. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, yaptığı kritik hata sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Pozisyonun gelişiminde Victor Osimhen’in hatalı geri pası sonrası Marius Mouandilmadji bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rakibinden sıyrılmak isteyen Mouandilmadji’yi durdurmak isteyen Günay Güvenç, ceza sahası dışında topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Coşkunses tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu kararın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Daha önce Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyet sonrası gözyaşlarını tutamayan tecrübeli kaleciye yönelik eleştiriler bu maçta da sürdü. Tribünlerden yükselen sert tepkiler dikkat çekerken, bir taraftarın “Seni ağlata ağlata göndereceğiz” sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İşte Günay Güvenç'e gelen tepkiler;




#Galatasaray
#Samsunspor
#Günay Güvenç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken ödenir mi?