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Spor

Galibiyeti 6 taraftarla kutladılar

Deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, sezona 2-0'lık galibiyet ile başladı. Maç oynanırken polis ve taraftarlar arasında gergin anlar yaşanırken, ilk yarının sonuna doğru 6 kişi hariç bütün Bursasporlu taraftarlar, tribünleri terk etti. Maç boyunca takımlarına destek veren 6 taraftar, son düdükle beraber takımı tribüne çağırarak selamladı.

12:01 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 13:10 - 8/09/2024 Pazar
DHA
Bursasporlu futbolcular, maç sonu tribünde kalan taraftarlarının yanına gitti.
Bursasporlu futbolcular, maç sonu tribünde kalan taraftarlarının yanına gitti.

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sezonun ilk hafta maçında Bursaspor deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya geldi.


Bursaspor taraftarı için Düzce Şehir Stadyumu’nda 500 kişilik yer ayrılması, Bursaspor taraftarının da yaklaşık 2 bin kişi ile Düzce’ye gitmesi ile çok sayıda taraftar dışarıda kaldı. Maç oynandığı esnada ise hem tribünlerde hem de dışarıda kalan taraftarlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı. İlk yarının bitimine doğru ise Bursaspor taraftarları tribünleri terk etti.

Bursasporlu taraftarlar tribünü terk etti.

Sadece 6 taraftar kaldı

Tribünlerin boşaltılmasının ardından ikinci yarıda Bursaspor’a ayrılan deplasman tribününde 6 Bursaspor taraftarı kaldı. Maç boyunca takımlarına destek veren 6 taraftar, maç bitiminde ise takımı tribünlere çağırdı. Bursasporlu futbolcular maç sonu galibiyeti tribündeki 6 taraftar ile kutladı.







#Bursaspor
#3. Lig
#Düzcespor
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