Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı

Ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, ardından oynadığı Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.

Samsunspor ile geçen hafta deplasmanda golsüz tamamlanan karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlılar, dün de sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.