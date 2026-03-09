Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı

Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı

11:339/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'nın başında çıktığı 12 maçta 1.08 puan ortalaması bulunuyor.
Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'nın başında çıktığı 12 maçta 1.08 puan ortalaması bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, ardından oynadığı Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.


Samsunspor ile geçen hafta deplasmanda golsüz tamamlanan karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlılar, dün de sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.


Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligdeki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.


Kırmızı-siyahlılar, sezondaki 25 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 10. sırada yer alıyor.





#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Burak Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
"Bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı: Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır?