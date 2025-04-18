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Gaziantep FK RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

16:0218/04/2025, Cuma
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Gaziantep FK RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.


Kırmızı-siyahlı ekip, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından söz konusu maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İstanbul'a gidecek.

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