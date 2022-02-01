Gedson Fernandes transferinde büyük iddia: Menajerler ezeli rakiplere gitti

Gedson Fernandes, bugün itibarıyla Benfica'dan ayrıldı. Portekizli futbolcunun yarın gelen tekliflerden birini seçeceği ve menajeriyle birlikte transferini tamamlayacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın transferini bir türlü tamamlayamadığı futbolcu için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği ve bu transfer için devrede olduğu iddia edildi.

Öte yandan Gedson Fernandes'in Türkiye temsilcisi olan Ahmet Bulut, Vole'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz" dedi.

Benfica kulübünün Galatasaray'a kısa süre içerisinde kararlarını iletmesini istediği ve transferin bir an sonuçlanmasını istediği belirtildi. Sarı kırmızılı kulüp Gedson ile ilgili son kararını bu gece Benfica'ya iletecek.

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Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçirmiş ve dikkat çekici bir performans sergilemişti.



