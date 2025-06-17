Gençlerbirliği'nde divan kurulu başkanı belli oldu

Süper Lig'e yükselene Gençlerbirliği'nde divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt seçildi.
Gençlerbirliği Kulübü'nün 14 Haziran'daki olağan genel kurulunda seçilen divan kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Başkent ekibinin açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki toplantıya Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur da katıldı.
İlk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekilliklerine Ozan Güler ve İlham Sıdal, yazmanlığına ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle seçildi.