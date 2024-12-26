Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştığını duyurdu. Recep Karatepe ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı.