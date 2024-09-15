Giovanni van Bronckhorst: "Bugün 2 puanı kaybeden tarafız"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mücadeleyi değerlendirirken, rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyon bulmaları gerektiğinin altını çizdi. Bronckhorst 'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kırmızı kart baskıdan çıkmamız adına bize yardımcı oldu ama bundan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik. Sonrasında sistemde değişikliğe gittik. Golü bulduğumuz dakikalar en iyi bölümümüzdü."