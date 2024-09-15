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Spor

Giovanni van Bronckhorst: "Bugün 2 puanı kaybeden tarafız"

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mücadeleyi değerlendirirken, 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Haber Merkezi
23:11 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona ererken, Trabzonspor'da Visca 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mücadeleyi değerlendirirken, rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyon bulmaları gerektiğinin altını çizdi. Bronckhorst 'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Reaksiyon gösteremedik"

"Kırmızı kart baskıdan çıkmamız adına bize yardımcı oldu ama bundan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik. Sonrasında sistemde değişikliğe gittik. Golü bulduğumuz dakikalar en iyi bölümümüzdü."


"Hayal kırıklığı"

"Uğurcan harika kurtarışlar yaptı. İkinci yarı performansımız benim için bir hayal kırıklığıydı, 3 puanı alabilirdik. 10 kişiye karşı daha fazla fırsat bulmalıydık. Bugün 2 puanı kaybeden tarafız."



#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Giovanni van Bronckhorst
7 dakika önce
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