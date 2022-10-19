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Giresunspor'a FIFA'dan ceza geldi

Giresunspor, geçtiğimiz sezon başı transfer için şehre getirdiği fakat sağlık kontrollerinde testis kanseri teşhisi konan Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo ile yolların ayrılması dolayısıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm kurulundan iki dönem transfer yasağı ve 750 bin euro para cezası geldiğini açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunspora 750 bin euro para ve transfer yasağı cezası!
Jean Pyerre

Giresunspor'a Jean Pyerre ile yolların ayrılması dolayısıyla FIFA'dan transfer ve para cezası yasağı geldi.

750 bin euro para cezası ve iki dönem transfer yasağı

Gelişmeyi resmi sitesinden duyuran yeşil-beyazlı kulüp, "2021/2022 futbol sezonunun 2. Transfer ve Tescil döneminde kiralık olarak anlaşmaya varmak üzere kendisi ile sözleşme imzalamadan önce gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi adına Türkiye’ye davet ettiğimiz profesyonel futbolcu Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo’ya, Türkiye’de yapılan tetkikler sonucunda testis kanseri teşhisi konmuştur. Bu üzücü durum sebebiyle profesyonel futbol faaliyetlerine devam edemeyecek Sn. Correo ile bu çerçevede herhangi bir sözleşme imzalanamamıştır. Buna karşın kulübümüz, tüm iyi niyeti ile Sn. Correo’ya, tedavisini Türkiye’de yapmak istemesi halinde kulübümüz tarafından gerekli desteğin sağlanacağı defalarca bildirilmiştir. Kulübümüzün sergilediği bu iyi niyetli tutuma karşın 24 Haziran 2022 tarihinde Sn. Correo tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde kulübümüz aleyhine bir dava ikame edilmiştir.

  • Söz konusu dosya kapsamında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan karar neticesinde kulübümüzün, futbolcuya 765.000,00-Euro tutarında tazminat ödemesine karar verilmiştir. Söz konusu kararda ayrıca kulübümüzün, 2 transfer ve tescil dönemi süresince yeni bir profesyonel futbolcu sözleşmesi tescil ettirmekten men edildiği de ifade edilmiştir.

Bu noktada açıkça belirtmek isteriz ki kulübümüz, söz konusu olayda hukuka ve hakkaniyete aykırı hiçbir tutum ve davranışta bulunmamış olup, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan son derece hatalı bu karara karşı gerekli yasal işlemlere başlanmış bulunmaktadır. Kulübümüz, davamızın haklılığına sonuna kadar inanmaktadır. Bu çerçevede alınan söz konusu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde gerekli temyiz başvurusunun yapılmasından ötürü kararın henüz kesinleşmediğini de önemle kamuoyunun bilgisine sunarız. Giresunspor Kulübü Başkanlığı" denildi.

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