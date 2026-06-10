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Gökhan Değirmenci Kocaelispor'a veda etti

Gökhan Değirmenci Kocaelispor'a veda etti

17:2110/06/2026, Çarşamba
AA
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Gökhan Değirmenci
Gökhan Değirmenci

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci için veda paylaşımı yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci için veda paylaşımı yaptı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından takım kaptanlarından Gökhan Değirmenci için yapılan paylaşımda, "Nice maçlar, kupalar, hikayeler... Hepsinden daha önemlisi armaya olan sadakat. Bu şehirde yaşayan her insanın hafızasında daima yer edinecek ve her zaman güzel hatırlanacaksın Gökhan Değirmenci. Kaptanımız Gökhan Değirmenci'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Kaptan." ifadelerine yer verildi.

Gökhan Değirmenci, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 13 maça çıktı.




#Gökhan Değirmenci
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