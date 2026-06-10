Atila Gerin'in yeni adresi 1. Lig

Kayserispor’dan yapılan anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.