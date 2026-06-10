Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Atila Gerin'in yeni adresi 1. Lig

Atila Gerin'in yeni adresi 1. Lig

17:1610/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor, teknik direktörlük görevine Atila Gerin'in getirildiğini açıkladı.

Gelecek sezon TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor’da teknik direktör Erling Moe’nin sözleşmesi sona erdi.

Deneyimli çalıştırıcıya dün teşekkür edildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktörlük görevine son olarak Eyüpspor’da görev yapan Atila Gerin getirildi.

Kayserispor’dan yapılan anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.




#Kayserispor
#Atilla Gerin
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS beslenme paketinde neler var?