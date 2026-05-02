Görenler tanıyamadı: Dünyaca ünlü eski yıldızın o fotoğrafı futbolseverleri şoke etti

Real Madrid ve Juventus gibi devlerin eski gol makinesi Gonzalo Higuain, futbolu bıraktıktan sonra büründüğü yeni görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Miami'de bir spor mağazasında çekilen fotoğrafta en dikkat çekici unsur, Arjantinli yıldızın beyaz ve hayli uzamış sakalları oldu.

Higuain’in bu radikal değişimi kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı hayranları, "Yolda görsem asla tanımazdım" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı kullanıcılar ise bu yeni tarzın ona entelektüel bir derinlik kattığını savundu. Takipçilerinden biri, "Emeklilik ona bir filozof havası katmış; sanki yeşil sahalardan değil de antik çağlardan çıkıp gelmiş gibi" yorumuyla bu dönüşümü özetledi.