Görenler tanıyamadı: Dünyaca ünlü eski yıldızın o fotoğrafı futbolseverleri şoke etti

Tuğçe Erginkoç
14:102/05/2026, Cumartesi
2/05/2026, Cumartesi
Higuain Avrupa'da üst düzey kulüplerde forma giydi.

Dünya futbolunun bir dönemine damga vuran, Arjantin Milli Takımı ve Avrupa’nın elit kulüplerinin vazgeçilmez forveti Gonzalo Higuain, emeklilik hayatında bambaşka bir kimliğe büründü. Aktif kariyerini Inter Miami formasıyla noktaladıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 38 yaşındaki efsane ismin, dijital platformlarda paylaşılan son kareleri futbolseverleri ikiye böldü.

Real Madrid ve Juventus gibi devlerin eski gol makinesi Gonzalo Higuain, futbolu bıraktıktan sonra büründüğü yeni görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Miami'de bir spor mağazasında çekilen fotoğrafta en dikkat çekici unsur, Arjantinli yıldızın beyaz ve hayli uzamış sakalları oldu.

Higuain’in bu radikal değişimi kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı hayranları, "Yolda görsem asla tanımazdım" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı kullanıcılar ise bu yeni tarzın ona entelektüel bir derinlik kattığını savundu. Takipçilerinden biri, "Emeklilik ona bir filozof havası katmış; sanki yeşil sahalardan değil de antik çağlardan çıkıp gelmiş gibi" yorumuyla bu dönüşümü özetledi.

Real Madrid, Napoli ve Juventus gibi baskının en üst düzeyde olduğu camialarda yıllarca ter döken Higuain, kariyeri boyunca medyanın ağır mobbingine maruz kalmıştı.

