Göztepe, Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 74. dakikasında Eyüpsporlu Tayfur Bingöl ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşmada golleri Romulo ve Tayfur Bingöl kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe'nin golünü 71. dakikada penaltıdan Romulo kaydetti. Brezilyalı futbolcu karşılaşmada iki kez direğe takıldı.
Eyüpspor'un golünü 65. dakikada Tayfur Bingöl attı. Bingöl, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İzmir ekibi Süper Lig'de 7 maçtır kazanamıyor. Bu sonucun ardından Göztepe 37 puanla 7. sırada kalırken Eyüpspor ise 44 puanla 5. sırada konumlandı.