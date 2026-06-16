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Göztepe açıkladı! Resmen takımdan ayrıldı

Göztepe açıkladı! Resmen takımdan ayrıldı

20:2016/06/2026, Salı
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Göztepe ligi 6. sırada tamamlamıştı.
Göztepe ligi 6. sırada tamamlamıştı.

Süper Lig takımlarından Göztepe, kalecisi Mateusz Lis'in Polonya takımlarından Lech Poznan'a transfer olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 yaşındaki kalecisi Mateusz Lis'in Polonya takımlarından Lech Poznan'a transfer olduğunu duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mateusz Lis'in, Polonya kulübü Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Mateusz Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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