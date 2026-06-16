Göztepe açıkladı! Resmen takımdan ayrıldı

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mateusz Lis'in, Polonya kulübü Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Mateusz Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.