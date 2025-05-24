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Göztepe - Galatasaray | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Göztepe - Galatasaray | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

18:0424/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray ile Göztepe 37. hafta müsabakasında karşı karşıya.
Galatasaray ile Göztepe 37. hafta müsabakasında karşı karşıya.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta 25. şampiyonluğunu ilan etmişti. Aslan'da bu maçta önemli eksikler var. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, Göztepe deplasmanında sahne alıyor. Cezaları bulunan Muslera ve Sara bu mücadelede forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra Victor Osimhen, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.


Maçın 11'leri


Göztepe:
Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo.
Galatasaray:
Günay, Jakobs, Sanchez, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmed, Kaan, Cuesta, Frankowski, Morata.

Maçtan notlar


Göztepe'de 1 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 36. haftasında 6-3 mağlup oldukları Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis'e karşılaşmada görev verirken ilk 11'ini Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Ogün Bayrak, Dennis, Ahmed Ildız, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo ile oluşturdu. Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Matsuki, Emerson, Miroshi, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, yer aldı.


Tribünler doldu

Göztepe ve Galatasaraylı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı. Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı. Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.


Göztepe - Galatasaray maçı canlı anlatımı


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