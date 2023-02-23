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Spor

Göztepe-Karşıyaka derbisi için satılan bilet sayısı belli oldu

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere aktaracağı temsili karşılaşma için satılan bilet sayısı açıklandı. Satılan bilet sayısının 52 bin 904 olduğu belirtildi.

20:30 . 23/02/2023 Perşembe
AA
52 binin üstünde bilet satıldığı açıklandı

52 binin üstünde bilet satıldığı açıklandı

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere aktaracağı temsili karşılaşma için satılan bilet sayısı 52 bin 904'e yükseldi.

Bilet sayısı açıklandı

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinden yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 52 bin 904 bilet satıldı." ifadelerine yer verildi.

Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 liradan satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar alınabilecek.


#Göztepe
#Karşıyaka
#deprem
#bilet
#yardım
1 saat önce
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Göztepe-Karşıyaka derbisi için satılan bilet sayısı belli oldu
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