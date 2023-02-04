|
Spor

Groenedijk: En yakın zamanda öğrenirsiniz

Süper Lig’in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti. Maç sonunda FTA Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenedijk basın toplantısında konuştu.

22:22 . 4/02/2023 Cumartesi
Diğer
Alfons Groenedijk

Alfons Groenedijk

FTA Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenedijk, Gaziantep FK maçının ardından altın değerinde 3 puan kazandıklarını belirterek, "Fredy attı, 3 puan geldi" dedi.

Süper Lig’in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarının altını çizdi.

Altın değerinde bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Groedendijk, “Takımımı tebrik ediyorum. Tek hedef 3 puandı, amacımız oydu, buna ulaştık. Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır. Burada oynamak istediğimiz oyun mantalitesini sahaya yansıtamadık. Fredy attı, 3 puan geldi. Nasıl oldu bu akşam kazandık, bilmiyorum. Detaylı şekilde cevabını kendime veremediğimi düşünüyorum. Sahada sadece mücadele, azim, hırs vardı. İstediklerimizi oyuna yansıtamadık. Skor hanesine bir gol attık. Bu 3 puan bize özgüven ve galibiyet serisinin başlangıcı olacaktır. Gol yemeden kazanmak ayrıca önemliydi” diye konuştu.

Groenendijk, sakat oyuncuların gelmesiyle iki günlük iznin ardından daha iyi bir şekilde Kasımpaşa maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Transfer açıklaması geldi

Transferle ilgili soruya Groenedijk, ''Takip ettiğimiz oyuncular var, transfer süreci devam ediyor. En yakın zamanda öğrenirsiniz.'' açıklamasında bulundu.







#Alfons Groenedijk
#Antalyaspor
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
Groenedijk: En yakın zamanda öğrenirsiniz
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Karda poşetle kayan kadınlara otomobil çarptı
Gölcük Gölü buz tuttu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Çin'in 'casus balonu' Atlantik okyanusunda düşürüldü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.