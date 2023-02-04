Groenedijk: En yakın zamanda öğrenirsiniz

Altın değerinde bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Groedendijk, “Takımımı tebrik ediyorum. Tek hedef 3 puandı, amacımız oydu, buna ulaştık. Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır. Burada oynamak istediğimiz oyun mantalitesini sahaya yansıtamadık. Fredy attı, 3 puan geldi. Nasıl oldu bu akşam kazandık, bilmiyorum. Detaylı şekilde cevabını kendime veremediğimi düşünüyorum. Sahada sadece mücadele, azim, hırs vardı. İstediklerimizi oyuna yansıtamadık. Skor hanesine bir gol attık. Bu 3 puan bize özgüven ve galibiyet serisinin başlangıcı olacaktır. Gol yemeden kazanmak ayrıca önemliydi” diye konuştu.