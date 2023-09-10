Güneş'in 10 numarası Ghezzal

Beşiktaş'ta lige verilen milli ara yoğun çalışma temposuyla geçiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroya yeni katılan ve milli takımlara gitmeyen oyuncularla yakından ilgileniyor ve takıma adapte etmeye çalışıyor. Şu ana kadar ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, aynı ivmeyi milli ara dönüşünde de sergilemek istiyor.





Transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapan ve son olarak stoper mevkisine Eric Bailly'yi katan Beşiktaş, uzun süre uğraştığı 10 numara bölgesini ise boş geçti. Teknik direktör Şenol Güneş oyun sisteminde bir 6 numara iki tane de 8 numara kullanarak dirençli bir orta saha oluşturuyor ancak maçına göre sistem değişikliğine gidecek olan deneyimli teknik adam, 10 numara kullanmak istediğinde bunu takım içerisinden çözecek. Güneş'in bu konudaki en büyük adayı ise Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal olacak.









Merkeze geçecek





Uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen ve süre almaya başlayan yıldız futbolcu, bu sezon takımın beyni olacak. Daha önceki sezonlarda sağ kanatta oynayan ve başarılı bir performans gösteren Rachid Ghezzal, zaman zaman da içeri kat ederek 10 numara bölgesinde oynuyordu. Sağ kanat bölgesine bu sezon Rashica'yı alan siyah-beyazlılarda, Ghezzal'ı takımın dışında tutmak istemeyen Şenol Güneş, Cezayirli futbolcuyu 10 numaraya monte ediyor.





Özellikle Aboubakar ile iyi anlaşan 31 yaşındaki oyuncu da bu rolü benimsedi. Çift kale idmanlarda 10 numara oynayan Ghezzal'ın sezon içerisinde birçok maçta bu bölgede görev alması bekleniyor. Teknik yeteneği ve oyun aklıyla ön plana çıkan başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın bu konudaki eksikliğini de giderecek.















