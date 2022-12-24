Güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'tan şikayetçi oluyor

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, güvenlik görevlilerinin kendisine saldırdığını söylemişti.
Güvenlik görevlisi şikayetçi olacak
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Mert Hakan Yandaş’ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.
"Mert Hakan küfretti"
İddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş’ın kendisine küfrettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu savundu.
- Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.