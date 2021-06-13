Spor Hakan Çalhanoğlunun transferi için resmi yazı menajerine ulaştı
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Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için resmi yazı menajerine ulaştı

A Milli Takım kadrosuyla EURO 2020'de mücadele eden Hakan Çalhanoğlu'na üç resmi teklif yapıldı. Milan'ın yeni kontrat teklif ettiği futbolcuya Katar takımı Al Duhail astronomik bir öneride bulunurken La Liga şampiyonu Atletico Madrid'in resmi teklif yazısı da menajerine ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlunun transferi için resmi yazı menajerine ulaştı
A Milli Futbol Takımı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na EURO 2020'de bir teklif daha geldi. Milan'dan yeni sözleşme önerisi alan yıldız isme Katar ekibi Al-Duhail astronomik bir rakam önerirken La Liga şampiyonu Atletico Madrid de transfer için devreye girdi.

Diego Simeone'nin kadrosunda görmek istediği futbolcu için yıllık 3 milyon Euro ve 3 milyon Euro imza parası teklif eden İspanyol temsilcisi milli futbolcunun kararını beklemeye geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı teklif çok daha iyi. Kırmızı-Siyahlı takımın başarılı orta saha için yıllık 4 milyon euro önerisinde bulunduğu aktarıldı.

  • Öte yandan Atletico Madrid'in Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edemezse Udinese'den Rodrigo de Paul için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

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