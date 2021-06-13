Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için resmi yazı menajerine ulaştı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na EURO 2020'de bir teklif daha geldi. Milan'dan yeni sözleşme önerisi alan yıldız isme Katar ekibi Al-Duhail astronomik bir rakam önerirken La Liga şampiyonu Atletico Madrid de transfer için devreye girdi.

Diego Simeone'nin kadrosunda görmek istediği futbolcu için yıllık 3 milyon Euro ve 3 milyon Euro imza parası teklif eden İspanyol temsilcisi milli futbolcunun kararını beklemeye geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı teklif çok daha iyi. Kırmızı-Siyahlı takımın başarılı orta saha için yıllık 4 milyon euro önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Atletico Madrid'in Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edemezse Udinese'den Rodrigo de Paul için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.