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Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e Euro 2024 elemelerinde oynanacak karşılaşmada görev verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:21 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Halil Umut Meler, bu sezon Şampiyonlar Ligi A grubunda Napoli-Rangers maçını ve son 16 turunda Benfica-Club Brugge maçını da yönetmişti.

Halil Umut Meler, bu sezon Şampiyonlar Ligi A grubunda Napoli-Rangers maçını ve son 16 turunda Benfica-Club Brugge maçını da yönetmişti.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Macaristan ile Bulgaristan takımları arasında 27 Mart Pazartesi günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.


#FUTBOL
#Halil Umut Meler
#UEFA
#UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
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