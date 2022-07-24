Haris Seferovic hazırlık maçında Galatasaray'a galibiyeti getirdi

Galatasaray, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 5 dakika sonra Hajradinovic'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda yeni transferleri Dubois ve Seferovic'i oyuna alan Okan Buruk, hamlelerinin karşılığını 66. dakikada aldı.
Benfica'dan kiralanan Boşnak asıllı forvet Seferovic, girdiği ilk pozisyonda takımını 2-1 öne geçirdi ve sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı.
Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini izlemek için;
🦁 @keremakturkoglu örümcek ağlarını temizledi 🚀pic.twitter.com/DHhICL05YQ
🦁 @keremakturkoglu örümcek ağlarını temizledi 🚀pic.twitter.com/DHhICL05YQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2022
İlk maç 👊
İlk gol ⚽️
𝗛𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗦𝗘𝗙𝗘𝗥𝗢𝗩𝗜𝗖!pic.twitter.com/S8e8oNv9jF
İlk maç 👊