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Haris Seferovic hazırlık maçında Galatasaray'a galibiyeti getirdi

Galatasaray, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu ve yeni transfer Haris Seferovic'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haris Seferovic hazırlık maçında Galatasaraya galibiyeti getirdi
Haris Seferovic - Galatasaray

Galatasaray, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 5 dakika sonra Hajradinovic'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda yeni transferleri Dubois ve Seferovic'i oyuna alan Okan Buruk, hamlelerinin karşılığını 66. dakikada aldı.

Benfica'dan kiralanan Boşnak asıllı forvet Seferovic, girdiği ilk pozisyonda takımını 2-1 öne geçirdi ve sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

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