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Spor Harun Tekin "Şampiyon biz olacağız"
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Harun Tekin: "Şampiyon biz olacağız"

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, takım olarak kenetlendiklerini ve tek düşüncelerinin sezon sonu şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Harun Tekin: Şampiyon biz olacağız
Kurtardığı penaltı sonrası takım arkadaşları Harun Tekin'i tebrik ediyor.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin, "Son 6 maç kaldı. Rakibimizle aramızda 3 puan fark var. Biz ona pek bakmıyoruz, maç maç bakıyoruz. 2-3 günde bir maç oynayacağız. Bütün maçları kazanıp, inşallah şampiyon olacağız. Biz buna inanıyoruz. Zaten inancımızı da sahada gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımda aile ortamı yakaladıklarını belirten Harun, "Buna bütün takım inanıyor, hocamız inanıyor, yönetimimiz inanıyor, Başkanımız inanıyor. Tüm mücadelemizi, inancımızı, ne kadar istediğimizi rakiplerimize göstereceğiz ve sonunda inşallah şampiyon biz olacağız" şeklinde konuştu.

"Biz sonuna kadar savaşacağız"


Taraftarlara da seslenen Harun Tekin, şunlar kaydetti:

  • "Taraftarlarımız bu sene özellikle bize inandılar, desteklerini her zaman hissediyoruz. Yanımızda olamasalar da bunu hissediyoruz. Kötü gittiğimiz zamanlar oldu, yere düştüğümüz zamanlar oldu, ayağa kalkmasını bildik. Bunu taraftarımızın, camiamızın desteğiyle yaptık. 6 maç kaldı. İnançlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Son maça kadar desteklerini göstersinler. Biz sonuna kadar savaşacağız."

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